¿Cuál es el plan en Irán?

¿Cuál es el plan? Si exceptuamos a Donald Trump y Benjamin Netanyahu, esta es la pregunta que el mundo entero se hace con respecto a la ofensiva lanzada contra Irán. Cada declaración del presidente de EE. UU. contradice la anterior. Un día habla de negociación para un liderazgo aceptable, al día siguiente exige rendición incondicional… Para complicar más todo se ha filtrado un informe de la inteligencia americana que considera poco realista un cambio de régimen en Irán, a menos que se lleve a cabo una invasión terrestre, por ahora descartada.

En su lugar la idea parece ser armar y dar apoyo a milicias kurdas y a otros grupos opositores. El plan lanzaría probablemente a estos grupos a una muerte casi segura, pero lo peor y más revelador es que a EE. UU. y a Israel no parece frenarles el riesgo de un escenario de guerra civil como los que siguieron a las intervenciones en Irak o en Libia.

Eso no excluye que, eventualmente, pudieran haberse emprendido acciones legítimas en Irán para frenar la represión interna o para detener el programa de proliferación nuclear, asunto que –con razón– Israel contempla como amenaza existencial. Pero esa legitimidad exige respeto al derecho internacional. No es un mero formalismo, la demolición de ese orden internacional a la que asistimos, a la larga, no beneficiará a nadie, pero menos aún a EE. UU., que, de este modo, por intereses espurios y cortoplacistas, destruye los fundamentos de la hegemonía benigna que fue capaz de construir tras la II Guerra Mundial.