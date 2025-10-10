Paz para Venezuela

Un acontecimiento histórico es el que merece pasar a la historia no solo por su valor simbólico, sino por su capacidad real de intervenir de manera efectiva en el devenir de los hechos. Sin lugar a duda esto es lo que ya ha sucedido con el Nobel de la Paz concedido a María Corina Machado. Esta política venezolana, que nunca ha desistido en su empeño por luchar a favor de la democracia en Venezuela, ha sido reconocida por su trayectoria pública en defensa de la paz, la concordia y la libertad.

El premio pone de manifiesto, no solo el valor de quien lo merece, sino la gravedad que reviste la persecución chavista contra la oposición política venezolana, la ciudadanía y sus más elementales derechos civiles y libertades políticas. Así mismo, las reacciones de los más firmes defensores de la dictadura venezolana, como es el caso de Podemos, confirman la trascendencia de este premio al descalificar el coraje y la honestidad de quien se ha puesto su vida al servicio de la libertad del pueblo. Tampoco la Casa Blanca ha querido ni sabido estar a la altura de las circunstancias. El premio no se le ha concedido a María Corina porque el Comité se identifique con el partido político en el que ella milita, sino porque la defensa de la democracia y los derechos fundamentales implica un compromiso ineludible a favor de la convivencia pacífica entre venezolanos. Porque el significado último de este galardón va mucho más allá de la paz entendida como simple ausencia de guerra, es un homenaje a la construcción de la paz sobre la base de la verdad y de la justicia.