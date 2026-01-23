La paz en Ucrania ¿más cerca?

Como anunció en Davos el presidente ucraniano Volodímir Zelenski, después de pronunciar un impactante discurso, por primera vez se van a sentar Ucrania, Rusia y Estados Unidos en Emiratos Árabes, el primer paso para un deseado acuerdo que ponga fin a una larga y cruel guerra, que en estos días de invierno sufre con especial crudeza la población ucraniana.

El anuncio de Zelenski se hizo después de reunirse con Trump para ratificar que los documentos para firmar la paz estarían preparados a falta de los últimos detalles, que siempre son los más complejos.

La guerra de invasión de Ucrania, que pronto cumplirá cuatro años, es la peor contienda en Europa después de la Segunda Guerra mundial. La mentalidad imperialista del líder ruso, Vladimir Putin, ha convertido esta guerra en una auténtica sangría y ha llevado a la población ucraniana a una situación de crisis humanitaria.

Trump quiere que esta guerra termine a toda costa para sumarla a su lista de acuerdos supuestamente alcanzados gracias a su mediación, pero una paz justa y duradera no se conseguirá aceptando las imposiciones del agresor. La paz es una urgencia, especialmente para la martirizada Ucrania, pero no puede ser un mero reflejo de la ley del más fuerte. Es el momento de recordar que Ucrania no sólo ha defendido su soberanía sino también la independencia y las libertades de una Europa que ha mostrado sus debilidades a lo largo de esta contienda, y que hoy no se sienta a la mesa de la negociación. Pase lo que pase, Europa no puede olvidar que su compromiso con Ucrania es parte de su propia razón de ser.