Es partidismo, no reforma de la financiación

Hace más de diez años tendría que haberse renovado el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas. Sánchez está al frente del Gobierno desde hace más de siete años y hasta ayer la ministra de Hacienda no presentó una propuesta de reforma de ese sistema. El nuevo modelo se rige por el principio de ordinalidad para algunas Comunidades Autónomas, entre las que está Cataluña: las comunidades que más ingresan deben ser las que más reciben. Uno de los problemas del modelo es que la ordinalidad es para unas Comunidades Autónomas y no para otras.

La intención de esta iniciativa tiene poco que ver con el deseo de resolver un problema pendiente desde hace muchos años. Se trata de buscar una justificación política al anuncio de un aumento de la financiación de Cataluña en 4.700 millones de euros tras la reunión de Sánchez con Junqueras. Tanto el aumento de los ingresos para Cataluña como el cambio del modelo de financiación autonómica son dos iniciativas condenadas al fracaso.

La modificación del modelo requiere un cambio de la Ley Orgánica de financiación de las Comunidades Autónomas que tiene que aprobarse con una mayoría de 176 votos. Junts no va a votar a favor porque exige un concierto como el que tiene el País Vasco. Todo indica que Sánchez se ha hecho la foto en la Moncloa con Junqueras, ha anunciado un aumento de la financiación de Cataluña y el cambio de modelo para intentar dar estabilidad a la legislatura, para que ERC apoye los presupuestos de Salvador Ila. Sánchez quiere reforzar el voto socialista en Cataluña.