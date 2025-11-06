Un pacto de Estado por la cohesión social

El Informe FOESSA, fundación dependiente de Cáritas Española, deja constancia de la profunda transformación en la que está inmersa nuestra sociedad. Esa transformación demanda un pacto de Estado que permita revertir algunas tendencias negativas que afectan a aspectos básicos de la cohesión social.

Durante los últimos años se ha incrementado el proceso de fragmentación social, la clase media se ha contraído y aumenta el riesgo de exclusión, con lo que España es uno de los países con más altas cotas de desigualdad de la Unión Europea. Se agudizan problemas como el del acceso a la vivienda, con cifras alarmantes como que el 45% de la población en régimen de alquiler se encuentra en riesgo de pobreza.

El empleo, si bien aumenta, ha perdido la capacidad de proteger a las familias de la exclusión y de alentar la promoción social. El poder adquisitivo de las nuevas generaciones es insuficiente para poder formar una familia estable, el incremento de pobreza infantil se agudiza y se agravan fenómenos como el de la soledad.

Este diagnóstico se produce con un gobierno que enarbola la bandera de unas políticas sociales que no han dado resultado. Dada la complejidad y gravedad de los problemas que apunta el Informe FOESSA, la responsabilidad política demanda un acuerdo de fondo que supere divergencias partidistas y tópicos ideológicos, que evite el efectismo y se aplique a consolidar la cohesión social con medidas realistas y de largo alcance.