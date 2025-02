Una nueva pantomima del Gobierno con Junts

Tras la nueva pantomima entre Sánchez y el prófugo Puigdemont, Junts ha anunciado que da marcha atrás en su intención de que el Gobierno se someta a una cuestión de confianza. A cambio, un Ejecutivo rehén del separatismo catalán ha acordado condonar a Cataluña una deuda de 17.104 millones de euros, dos mil millones más de lo previsto.

Para hacer más digerible este trágala, el Ejecutivo ya ha anunciado una quita general a los Comunidades Autónomas, aunque por supuesto a Junqueras le ha faltado tiempo para marcar el hecho diferencial y recordar que no a todas puede tratarse igual, porque no todas han sufrido el mismo nivel de injusticia en su financiación. En el mismo pack van también una ampliación de la plantilla de los Mossos de Escuadra, la creación de un consorcio de inversiones y la transferencia de las becas universitarias. La retahíla de cesiones a sus socios radicales ha sido una constante en el sanchismo como peaje ineludible para mantenerse en el poder.

Lo increíble es que, mientras todo esto sucede, Sánchez tiene el cinismo de mirar a Alemania y de decirle a la oposición en España cómo tiene que comportarse al respecto. Si en el personaje de Sánchez hubiera un mínimo de coherencia, bastaría con recordarle que en Alemania nadie pacta con socios del tenor de los suyos y que, en el sistema alemán, no hay representación si al menos no se consigue el 5% de los votos. Todo resulta ser tan de ópera bufa que provocaría hilaridad si en estos cambalaches no estuviera en juego el futuro de España.