No tiene mayoría para seguir

El Gobierno ha perdido una votación crucial en el Congreso al confirmarse que el decreto ley sobre vivienda no recibe la convalidación de sus socios. Esta es la aritmética parlamentaria que sostiene al Ejecutivo de Sánchez y sobre la que se ha construido una legislatura hecha de continuas cesiones.

El PNV se abstiene, entre otras razones, porque el Gobierno no les ha dedicado la atención debida. Es decir, porque no se ha negociado con ellos de manera particular. Sumar amenaza con la movilización social al mismo tiempo que cede ante Junts, a pesar de que estos se oponen y no le salvarán los muebles al Gobierno. Tampoco tiene sentido a estas alturas que el Gobierno pretenda que sea el Partido Popular quien le saque las castañas del fuego.

El Decreto Ley de Vivienda nació rodeado de polémica. Se votó en Consejo de ministros después de que Sumar se plantara a favor de la congelación de los contratos de alquiler y la prohibición de que las actualizaciones en los alquileres superasen el 2%.

¿Qué pasará con la prórroga de los alquileres? La cifra de los afectados asciende a un millón que se abren a un período de gran incertidumbre. El Gobierno sabía que el texto sometido a convalidación no iba a cosechar los apoyos necesarios. Y, pese a eso, en lugar de negociar con todos, se ha limitado una vez más a satisfacer intereses de parte, que son contradictorios y que generan una enorme inseguridad general. Son algunos de sus socios los que están señalando a Sánchez la salida: “¿cómo pretende seguir sin mayoría?”