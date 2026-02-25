No hay alternativa a combatir al narco

¿Es posible que una organización criminal pueda llegar a tener más fuerza que un Estado? La pregunta no es nueva, pero resuena con fuerza desde el pasado domingo tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, en un enfrentamiento con la policía mexicana. Algunos muestran en público cierta fascinación por el diseño y funcionamiento de una organización criminal que, subrayan, cambió el modo de operar del crimen organizado.

Nada que ver con Pablo Escobar o el propio Chapo Guzmán. Rubén Nemesio Oseguera, apodado El Mencho, pasó de traficar con droga a escala local y trabajar como sicario a liderar una organización criminal que exportaba fentanilo a Estados Unidos y operaba en China y Oceanía. El Mencho creó una estructura armada capaz de plantar cara al Estado mexicano. Y, sin embargo, ha caído, lo que demuestra que sí se puede luchar contra el crimen organizado. Y si no se ha hecho antes, durante un sexenio marcado por los “abrazos”, es porque el Estado prefirió inhibirse.

La presidenta Sheinbaum ha actuado bajo presión de los Estados Unidos, pero ha sido el Ejército mexicano el que, solo una semana después de que el Senado aprobara la entrada de militares estadounidenses en el país, ha actuado con diligencia y sin filtraciones.

Es verdad que los efectos, como no podía ser de otro modo, están siendo muy duros para la población civil. Pero el dilema está claro: o combatir al narco con todos los instrumentos del Estado de derecho o seguir permitiendo que los criminales impongan su ley a todo un gran país.