Navarra y la trama Koldo

La presidenta del Gobierno foral de Navarra, María Chivite, ha usado el atril de su cargo para impartir lecciones de derecho administrativo. Dice la presidenta, ante las noticias que informan de indicios de corrupción en la contratación de obra pública en Navarra, que un error administrativo no es corrupción. En palabras de un destacado funcionario con competencias en la adjudicación de las obras del túnel de Belate, lo que se advierte en el proceso son irregularidades procedimentales y de competencia. ¿Salpica la trama Koldo a la contratación de obra pública en Navarra? El tío de la presidenta que, además, es consejero de Cohesión territorial, ha dicho ante la Oficina Anticorrupción que todo se debe a una simple reorganización administrativa. Pero este organismo insiste en el que el proceso es nulo de pleno derecho.

Los dirigentes del PSOE, dentro y fuera de Navarra, se erigen en jueces de su propia causa al tiempo que descalifican las funciones y competencias propias de quienes están facultados para fiscalizar y controlar los actos administrativos del Ejecutivo. No les gustan los controles y están obsesionados en presentarse limpios de cualquier mácula, cuando, desgraciadamente, las informaciones contrastadas y los procesos judiciales e investigaciones en marcha apuntan todo lo contrario. La trama Koldo tiene largos tentáculos, y por salud democrática es indispensable que todo se investigue como es debido. Un error administrativo no afecta al fondo, sino a la forma. Y, además, es de fácil solución. Sin embargo, una irregularidad es más que un error, y habrá que determinarlo judicialmente, más allá de las lecciones que pretende dar Chivite. Seguramente lo que tendrá que hacer pronto es rendir cuentas.