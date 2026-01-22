Moderada esperanza para Groenlandia

El Foro Económico Mundial ha servido para mitigar, aunque sea de forma transitoria, la presión sobre Groenlandia. La amenaza de Donald Trump contra la soberanía de la isla y el anuncio de imponer aranceles a las potencias que habían desplegado fuerzas militares para proteger el territorio danés habían elevado al máximo la tensión en el seno de la Alianza Atlántica.

Tras el encuentro en Davos entre el presidente de Estados Unidos y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, existen motivos para confiar en una resolución razonable de esta crisis. Donald Trump ha mantenido su perfil desafiante en Davos, pero al mismo tiempo ha descartado de manera explícita una intervención militar en Groenlandia. Aunque el escenario sigue siendo inestable y no cabe entregarse al optimismo, es un primer paso para abrir una negociación.

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, expresó con rotundidad en el Foro la necesidad de que las potencias medias se asocien para hacer frente a las amenazas. Esa misma firmeza, conciliada con el pragmatismo diplomático, constituye el mejor instrumento para contener las pulsiones expansionistas de un aliado tan imprevisible como Trump.

Cuestiones económicas, militares o estratégicas pueden y deben negociarse con lealtad en el marco de la Alianza Atlántica. En cualquier caso, debe imperar la prudencia. Evitada la amenaza más acuciante, todavía está por ver hasta qué punto serán justos o razonables los términos de un acuerdo del que no ha trascendido ninguna información.