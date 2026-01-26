Minneapolis: la vida tiene que ser respetada

Este fin de semana ha muerto por los disparos de los agentes del Servicio de Inmigración de Estados Unidos un enfermero en Minneapolis. La administración Trump asegura que los agentes actuaron en defensa propia. El video grabado cuando sucedieron los hechos parece contradecir la versión oficial. Es la segunda persona que muere del mismo modo en las dos últimas semanas.

La sensación para muchos es que los agentes federales de migración actúan con total impunidad, sin el mínimo respeto a los derechos fundamentales que deben caracterizar a un Estado democrático. Lo llamativo es que la Administración Trump, en lugar de impulsar una investigación rigurosa de los hechos, se lance a construir un relato que culpabiliza a los migrantes y a quien defiende sus derechos.

El Servicio de Migración parece estar siguiendo instrucciones para entrar en las casas sin una orden judicial, solo con una orden administrativa, al realizar sus redadas. Eso supone un quebrantamiento sistemático del Estado de Derecho. El presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, Paul S. Coakley, ha hecho un llamamiento a la moderación y al respeto a la vida humana.

Ha recordado que las autoridades tienen la responsabilidad de salvaguardar el bienestar de las personas. Los obispos de Estados Unidos se han pronunciado contra las detenciones de migrantes cuando llevan a sus hijos a las escuelas, contra las amenazas a lugares de culto, a los hospitales y las escuelas, y contra las deportaciones masivaS.