Migraciones: escuchemos al Consejo de Estado

El informe del Consejo de Estado sobre la regularización de migrantes a través de un decreto del Gobierno recomienda algunas modificaciones importantes que deberían ser tenidas en cuenta. El Consejo de Estado se queja de una técnica legislativa poco depurada. Propone mejoras para el sistema de acreditación de la voluntad de los migrantes de trabajar y de su situación de vulnerabilidad, además de recomendar mayor precisión en la tramitación de las solicitudes de los apátridas. Estos últimos, los apátridas, que viven una situación muy dramática, socialmente tienen poco peso.

El Consejo de Estado recoge las observaciones del Ministerio del Interior sobre la certificación de que quien solicita la regularización no tiene antecedentes penales. La acreditación de la falta de antecedentes penales se hace especialmente complicada cuando se tiene que obtener de un tercer país.

Una vez hechas estas salvedades, y algunas más, el Consejo de Estado hace una valoración positiva de la regularización: prevé efectos positivos en el mercado de trabajo y en la sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social; relativiza el impacto económico en los servicios públicos, resalta que ayudará a las mujeres que viven en una situación vulnerable, a los niños, a las adolescentes y a las familias, porque todos ellos tendrán más posibilidades de integrarse en nuestro país. El Gobierno debería acoger estas recomendaciones, y la oposición debería escuchar la valoración positiva del Consejo de Estado.