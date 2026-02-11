“A mi amiga Delcy”

“Tengo una gran confianza en la presidenta”. Así de rotundo se ha mostrado el expresidente Rodríguez Zapatero al referirse a Delcy Rodríguez. La sucesora de Maduro, por obra y gracia de Donald Trump, se ha entrevistado en Caracas con su amigo, confidente, promotor y valedor. No hay por qué seguir disimulando. El expresidente Zapatero no solo es amigo de Delcy Rodríguez, sino también de su hermano. Le han invitado a Caracas, entre otros negocios, para participar en el “Programa para la Paz y la Convivencia democrática”. En palabras de su creadora, la presidenta encargada Rodríguez, este programa nació para fomentar la estabilidad y la armonía social. Zapatero quiere contribuir a desarrollar este programa.

Las circunstancias son inmejorables porque la amnistía, certifica el expresidente, avanza muy deprisa. Pero olvida intencionadamente que la Ley de amnistía es una gracia que el régimen concede a los que se portan bien y solo cuando el régimen lo quiere. Ya lo ha dicho Diosdado Cabello: “que nadie se crea que puede hacer lo que le da la gana”. Juan Pablo Guanipa, detenido de nuevo poco después de ser excarcelado, lo sabe muy bien.

Zapatero nunca ha denunciado los desmanes, los fraudes, y la represión del régimen. Ahora, ya sin rubor ni disimulo, aplaude abiertamente al búnker chavista. Es verdad que Zapatero no es culpable de los crímenes del chavismo, pero contribuye a borrar su rastro a base de negar el valor moral de todos los que resisten frente a la dictadura.