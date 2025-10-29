En memoria de las víctimas y sus familias

Hace un año la Dana se cobró la vida de 229 personas. El agua arrasó calles, casas, coches e infraestructuras. Pero ni fueron ni son las pérdidas materiales las que, un año después, a pesar de que la reconstrucción no ha llegado a Valencia, siguen impactando en la memoria de los valencianos y del resto de los españoles. El recuerdo de la riada es el recuerdo de quienes perdieron la vida. Uno de ellos, José Javier Vicent, fue localizado hace solo seis días. Hoy, en Valencia, se celebrará un funeral de Estado en memoria de todos. Estarán sus familias y amigos, unas 800 personas, rodeadas de políticos. A ellos, sin embargo, no se les dará la palabra. Y estarán los Reyes, los que más presentes han estado, contra viento y marea, desde el primer momento.

Un año después no se han esclarecido los hechos, los responsables públicos siguen arrojándose la desgracia a la cabeza, las ayudas no llegan, la reconstrucción no ha culminado y, lo peor de todo, no está claro que las lecciones de esas jornadas hayan sido debidamente aprendidas. Nadie duda del valor de la inmediata movilización ciudadana y nadie debería tener razones para dudar del papel que, en justicia, les corresponde a las instituciones políticas. Y, sin embargo, hay demasiadas preguntas sin respuesta, demasiadas responsabilidades no asumidas y demasiadas medias verdades que desde hace un año contaminan la buena política. El funeral por la memoria de las víctimas de la Dana y por el duelo de sus familias es la oportunidad de afrontar la verdad. Quienes lo hagan, darán muestras de fortaleza. Esa es la que se espera de los buenos políticos.