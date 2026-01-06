Los Magos como los hombres del siglo XXI

En este día de la Epifanía nuestra mirada se vuelve hacia los Magos de Oriente. Los personajes de los que nos habla el evangelio no son los protagonistas de una fábula, son buscadores de sentido del siglo I. El hombre de este siglo XXI comparte con ellos la necesidad de encontrar un destino que no sea un enunciado abstracto.

Somos hombres que viven en un mundo plural, no todos compartimos el mismo modo de ver las cosas. Muchas de las certezas que venían del pasado han dejado de serlo. Y todo ese contexto, aunque parezca paradójico, puede ser un estímulo para volver a recuperar lo mejor de la tradición de nuestros padres. El progreso humano no es como el progreso técnico, cada generación debe volver a encontrar la respuesta a su búsqueda.

Los Magos de Oriente, como nosotros, emprendieron un viaje que no fue solo intelectual, tuvieron la paciencia de buscar certezas que se basaran en la experiencia y no solo en un sistema de ideas o una ética. Emprendieron un camino libre, al que nadie les obligaba, siguiendo el acontecimiento de la estrella para encontrarse con Jesús. No se habrían puesto en camino si no hubieran tenido conciencia de su necesidad de encontrar un motivo adecuado para vivir cada instante de la existencia.

Muchos hombres de este tiempo, como los Magos, con creencias muy diversas, se reconocen en esta búsqueda y pueden fundamentar en ella una amistad que es más necesaria que nunca. Una amistad que supera la polarización y permite construir el bien común.