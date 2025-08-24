En lugares desiertos construiremos con ladrillos nuevos

El Papa ha enviado un mensaje a los participantes en el tradicional Meeting de Rimini, que se está celebrando en estos días en esa localidad italiana. León XIV se refiere al tema de esta edición, que lleva por título “En los lugares desiertos construiremos con ladrillos nuevos”, como una llamada a la esperanza. De hecho, el Dios bíblico transforma el desierto en un lugar de amor y lo hace florecer como un jardín de esperanza.

En nuestro tiempo, atravesado por una creciente secularización, que se traduce en que muchas personas viven como si Dios no existiera, urge presentar el testimonio radical, desde la raíz del Evangelio, de tantos que han entregado y entregan a diario su vida por Cristo.

Desde su origen, el Meeting ha apostado por el deseo y la pasión que cada hombre tiene en el corazón, ese deseo de belleza, verdad y justicia que don Luigi Giussani, fundador del movimiento de Comunión y Liberación, llamó experiencia elemental, y que es un terreno común para el encuentro y el diálogo. En este sentido, el Papa destaca en su mensaje que el Meeting es una gran ocasión para el encuentro entre católicos de diversas sensibilidades, con creyentes de otras confesiones y con no creyentes.

Es necesario promover conjuntamente recorridos de educación en la no violencia, iniciativas de mediación en los conflictos y proyectos de acogida que transformen la desconfianza en oportunidad de encuentro.

Comprobaremos entonces que la paz no es una utopía espiritual, sino una vía humilde, hecha de gestos cotidianos, que entrelaza paciencia y valentía, escucha y acción. De esta manera, nuestra humilde aportación, con el rostro de los pobres siempre presente, irá consiguiendo convertir el desierto en un jardín y propiciando que la ciudad de Dios transfigure los lugares desolados.