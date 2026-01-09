El liderazgo de las revueltas en Irán

Irán vive sumida en el caos desde hace varios días. Lo que comenzó siendo una protesta motivada por la inflación y la carestía de la vida se ha convertido en un cuestionamiento del régimen. Se equivocan los que creen que las demandas de mejora en las condiciones de vida de los pueblos no acaban deslizándose del ámbito de lo económico al de las libertades cívicas y políticas. Es lo que está sucediendo en Irán. Primero fueron los comerciantes y poco después se sumaron los jóvenes, los universitarios, y también ciudadanos de mayor edad. Todo comenzó en el Gran Bazar de Teherán, pero después se ha ido extendiendo a todo el país. Algo similar sucedió hace casi 50 años. Hoy, nadie sabe si, como entonces, las protestas podrán derrocar al régimen.

El descontento provocado por el asesinato de Mahsa Amini nunca desapareció. El régimen, hoy como ayer, usa la violencia despiadada contra niños, jóvenes y adultos. Pero cada día son más los que se atreven a pedir reformas políticas sustanciales que, con toda seguridad, solo serían posible con un cambio de régimen. La pregunta es quién podría desmontar el régimen y favorecer la instauración de una democracia. Esta es siempre la gran pregunta cuando se trata de transitar desde la dictadura, sea cual sea el calificativo que la acompañe, hacia la democracia y el estado de derecho.