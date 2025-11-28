León XIV: un mensaje de paz desde Oriente Próximo

León XIV celebra hoy en Iznik, la antigua Nicea, el 1.700 aniversario del Credo que sintetiza los fundamentos de la fe cristiana. Este Credo, el mismo que se reza hoy, es anterior a los cismas que enemistaron durante siglos a católicos, ortodoxos y evangélicos, que en las últimas décadas han dado importantes pasos para recuperar la unidad. Este es un motivo por el que Turquía, sede de la Iglesia ortodoxa primada, ha sido el destino de numerosos viajes papales desde Pablo VI. De aquí el Pontífice partirá el domingo hacia el Líbano, donde, en las circunstancias más adversas, se mantiene un precario equilibrio entre cristianos, musulmanes sunitas y chiitas, y otras minorías. El modelo libanés muestra que la convivencia en Oriente Próximo es posible, lo cual explica que este país haya sido otro de los destinos papales predilectos. El actual viaje, sin embargo, se produce en un momento muy delicado, tras semanas de continuos ataques de Israel contra el grupo chií Hezbolá, cuya rama militar es considerada terrorista por la UE. A nadie se le escapa, en definitiva, el significado geopolítico de los dos países elegidos por León XIV para su primer viaje fuera de Italia. “El futuro de la humanidad está en juego”, decía, sin medias tintas, a su llegada a Estambul. Frente al aumento de la conflictividad en el mundo, el Papa sigue los pasos de Francisco y sus demás predecesores con una apuesta clara por el diálogo, exhortando a la familia humana a afrontar unida los que denomina sus verdaderos desafíos, “a saber: la paz, la lucha contra el hambre y la pobreza, la salud y la educación y la protección de la creación”.