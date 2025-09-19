La lenta muerte de las mujeres afganas

Las mujeres afganas sufren una muerte lenta y cruel a manos del régimen de los talibanes. Desde hoy, a la larga lista de prohibiciones impuestas se suman las de leer libros escritos por mujeres, y recibir clases de derechos humanos o formación sobre acoso sexual. La voz de las mujeres no puede ser escuchada en público, deben salir a la calle bajo un burka y acompañadas por un varón de su familia. No pueden ir a la escuela más allá de los 12 años y los derechos a la asistencia sanitaria y legal son mínimos.

En los días posteriores al terremoto que a primeros de septiembre sufrió Afganistán el mundo supo que los talibanes impedían la entrada de mujeres que colaboran con agencias humanitarias internacionales. De este modo no solo se reducían los efectivos profesionales, sino que se condenaba a las mujeres afganas que solo podrían ser socorridas por otras mujeres.

Es difícil encontrar palabras que describan la perversión de un régimen que condena a muerte a una mujer porque se atreve a salir de compras sin su marido, que justifica la cultura de la violación y reduce a las mujeres a un objeto de libre disposición. La ley de los talibanes, despiadada y atroz, conseguirá que un número ingente de mujeres y niñas mueran de hambre y de enfermedad, no solo física sino también mental. La comunidad internacional no puede permanecer impasible, aunque sabemos lo arduo que es actuar en aquel país.