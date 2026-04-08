Juicio a la corrupción en el entorno de Sánchez

Las primeras sesiones del juicio por el “caso Mascarillas” en el Tribunal Supremo, que tiene al exministro y exsecretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, y a su hombre de confianza, Koldo García, sentados en el banquillo, están destapando en sede judicial las diversas formas de corrupción en el entorno cercano a Pedro Sánchez, al margen de la repugnancia que provoca que esto sucediera durante la pandemia y con el negocio de las mascarillas.

A la espera de lo que determine el Tribunal, las primeras declaraciones apuntan a prácticas que no se corresponden con los criterios éticos exigidos a quienes ejercen el poder, sea un partido político en el Gobierno o un ministro con una de las carteras en las que la gestión debe ser ejemplar por el volumen de inversiones públicas.

Que el ministro de Transportes haya colocado en empresas públicas, mediante trato de favor, a una persona con la que mantenía relaciones sentimentales, implica que usó influencias y recursos públicos para fines particulares, lo cual resulta en todo caso inaceptable. Además, todo el procedimiento revela que Ábalos se consideraba impune.

Que el hermano de Koldo García reconociera ayer haber acudido a la sede del PSOE a recoger sobres con dinero evidencia una práctica inadecuada en el uso del dinero en esa formación política, que debe ser investigada. Aunque Pedro Sánchez pretenda restar importancia a lo que se está juzgando y a quienes se está juzgando, este proceso le implica directamente como responsable político.