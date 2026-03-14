Este sábado transcurre la jornada de reflexión en Castilla y León. Desde que comenzaran las elecciones en Extremadura, todos los comicios autonómicos se han celebrado como si fueran una primera vuelta para el PP, el PSOE y Vox. En esta ocasión, seguramente por el cansancio y porque se esperan pocas sorpresas, la expectativa de que suceda algo relevante es baja.

Mañana domingo hay tres interrogantes sobre la mesa. El primero es cuánto sube o cuánto baja el PP. Las diferencias de uno o dos escaños son difíciles de estimar porque en circunscripciones con menor población, como las de Segovia, Burgos o Salamanca, una variación de apenas unas décimas puede arrebatar el último procurador en juego. El segundo interrogante es si Carlos Martínez mantiene el PSOE a flote. El menos sanchista de los candidatos socialistas saldría beneficiado de su lejanía del presidente del Gobierno. El tercer interrogante es si VOX llega al 20 por ciento. Ya en las anteriores elecciones de Castilla y León estuvo en el 18 por ciento. Será importante para saber si la formación de Abascal sigue creciendo o ha llegado a su techo.

Vox ha estado posponiendo las investiduras del PP en Aragón y Extremadura a la espera de estas elecciones. Ya no tendría sentido que lo siguiera haciendo. Sus votantes, al elegir la papeleta de Vox, lo hicieron en principio para que gobierne la alternativa a Sánchez, que sólo puede encabezar el PP. Los discursos de la anti política sirven para un rato, pero luego hay que elegir entre provocar unas nuevas elecciones o apoyar a uno de los partidos más votados.