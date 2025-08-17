La irrelevancia internacional de la universidad española

Por tercer año consecutivo, ninguna universidad española figura entre las 100 primeras en el prestigioso Ranking Académico de Universidades del Mundo, conocido popularmente como Ranking de Shanghái, que vuelve a encabezar Harvard, y que se publica anualmente a mediados de agosto. Solo la de Barcelona entra entre las 200 mejores, solo hay 10 entre las 500 primeras, y a nivel general, España ocupa el puesto 20 del ranking, tras países como Noruega e Italia y por detrás de Austria y Arabia Saudí.

Hace mucho tiempo que los ránkings internacionales le sacan los colores a la educación en España y, muy especialmente, a la educación universitaria, lo que en nuestro caso, con la historia y la relevancia que algunas de nuestras universidades tuvieron en el origen de la universidad en Europa, es especialmente lamentable. Es verdad que los ránkings son un indicador más que no se deben absolutizar.

Pero, en nuestro caso, vista la tendencia a lo largo de los años, deberíamos tomarnos el asunto muy en serio. La situación endémica de redes clientelares y amiguismo, o las dificultades que existen en España para desarrollar una docencia y una investigación de calidad en la universidad, parecen males endémicos. No hay soluciones mágicas, pero lo que sin duda no ayuda nada es tener a una ministra de Universidades desprestigiando los títulos universitarios, o a un Gobierno azuzando la absurda polarización entre universidades públicas y privadas que, como en tantos otros ámbitos de los que el Gobierno atropella, no responde a criterios científicos, sino ideológicos.