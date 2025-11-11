COPE
Intolerable presión a la Justicia

Sánchez se ha tomado tan en serio aquellas inolvidables declaraciones sobre la dependencia gubernamental de la fiscalía general del Estado, que está protagonizando a su manera la investigación contra García Ortiz

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, pronuncia un discurso durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP30 en Belém.
REDACCION DIGITAL

Línea Editorial | Intolerable presión a la Justicia

Pilar Abad QueipoRedacción digital

Publicado el

1 min lectura1:39 min escucha

Sánchez se ha tomado tan en serio aquellas inolvidables declaraciones sobre la dependencia gubernamental de la fiscalía general del Estado, que está protagonizando a su manera la investigación contra García Ortiz. Hoy se ha reanudado el juicio y el presidente parece echado al monte, presionando al Supremo al afirmar que el imputado es inocente, y allanando así el terreno para un futuro indulto. No es de extrañar que los fiscales estén alarmados por el daño que se está generando a la institución y a las bases mismas del Estado de Derecho. 

Como ha afirmado hoy en Herrera en COPE el presidente de Castilla La Mancha, el socialista Emiliano García Page, no sabemos si el fiscal general es inocente o culpable, pero que el presidente del Gobierno realice una defensa política acérrima del fiscal juzgado, no es de recibo. Hay indicios relevantes y en cualquier caso es necesario respetar la impecable instrucción del Supremo, alejándola de todo envoltorio político.

Pero si Sánchez no embarrara el terreno de esta manera no sería Sánchez. Desgraciadamente, no es una anécdota. En realidad, el comportamiento impropio de un presidente del Gobierno que se dedica a cuestionar la independencia del Poder Judicial no es nuevo en esta legislatura. Lo que está en juego es mucho más que una posible condena al fiscal general del Estado, que haría historia. Es la salud de todo el edificio constitucional que sustenta nuestra democracia.

