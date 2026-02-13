Incertidumbre en Venezuela

Delcy Rodríguez se cree impune. Su política de excarcelación y detención de presos es solo una de las manifestaciones de la arbitrariedad consentida hasta ahora por la administración Trump. Ella manda y se lo hace saber a la oposición interior y a la exterior. A María Corina Machado, a quien no se había dirigido directamente desde que ascendió a la presidencia, le ha hecho saber que, si regresa, “tendrá que responder ante Venezuela”.

Rodríguez acusa a Machado de pedir una intervención militar, de reclamar sanciones contra Venezuela y de aplaudir las acciones del 3 de enero. Se olvida, intencionadamente, de que la única beneficiaria de todas las decisiones que desde el 3 de enero viene desplegando la administración Trump en Venezuela es ella, Delcy Rodríguez, y no María Corina Machado. La anunciada Ley de amnistía se ha visto paralizada en la Asamblea Nacional, las elecciones no llegan y, de momento, tampoco se las espera. ¿Qué papel juegan Trump y Rubio en esta estrategia? La parálisis reformista parece el precio que el búnker chavista le ha pedido a Trump a cambio de su obediencia. Trump no esconde su entusiasmo y reconoce públicamente que las relaciones con la presidenta encargada son extraordinarias. Ambos han llegado a acuerdos económicos rentables. Las libertades públicas y los derechos civiles, la amnistía y la liberación de los presos y, por supuesto, la convocatoria de elecciones, parece que pueden esperar.