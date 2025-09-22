Alejada de cualquier tipo de instrumentalización política, la voz de los papas se ha venido alzando con claridad y rotundidad, pronunciándose sobre el enorme drama que asola Oriente Medio. Lo hizo en numerosas ocasiones Francisco y lo ha hecho varias veces León XIV en estos primeros cuatro meses de pontificado.

Precisamente, este domingo, el Papa nos ha recordado que no hay futuro basado en la violencia, el exilio forzoso y la venganza. Tras el habitual rezo del Ángelus, el Papa ha lanzado un nuevo llamamiento por la paz en Oriente Medio, tierra martirizada. Los pueblos, como ha dicho León XIV, necesitan paz, quien los ama de verdad trabaja por la paz, y ha aprovechado para agradecer el trabajo de tantas personas, de tantas asociaciones cristianas, comprometidas en solidaridad con la población de la franja de Gaza. No es tiempo de medias tintas ni de ponerse de perfil.

Hay que condenar el terrorismo, sin ambages; hay que estar junto a los que sufren el sinsentido de la guerra y hay que, como ha dicho el Papa tantas veces, recordar la dignidad inviolable de toda persona, reclamar el cese de los ataques, la liberación de los rehenes y abogar por una solución diplomática.

Todo lo demás, si no, serán brindis al sol, oportunismos que jueguen en el estrecho margen de la posición ideológica, que a menudo trata de sacar rentabilidad partidista donde sólo cabe sobre cogerse ante el horror y denunciar que la violencia nos introduce en una espiral, con frecuencia imparable, que a la postre solo engendra más violencia.