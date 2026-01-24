El hándicap de Puente

En política, como en cualquier aspecto de la vida, dependemos de la confianza. Una vez conocido el informe preliminar de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, que señala como hipótesis más probable la ruptura de la vía, Óscar Puente señaló ayer por la tarde que la vía había sido comprobada sin encontrar problema alguno. El ministro de Transporte apunta así a que no se produjo negligencia. El problema es que su actuación hasta ahora no ha generado confianza. En el verano de 2024, cuando España, vivió unos meses de caos ferroviario, Óscar Puente aseguró que el tren vivía el mejor momento de su historia en España. Y en otro momento aseguró que se podía incrementar la velocidad de los trenes hasta los 350 kilómetros por hora. Esta misma semana, en algún momento, se ha reducido de forma preventiva la velocidad en el trayecto Madrid-Barcelona a 160 kilómetros por hora.

Puente forma parte de un Gobierno que ha faltado en repetidas ocasiones y en materia grave a la verdad. El propio ministro no es conocido tanto por sus labores de gestión como por ser un polemista bronco que utiliza las redes sociales para polarizar. La gestión ha provocado un aumento notable de los retrasos y las incidencias. Los sindicatos ferroviarios denuncian desde hace años que se han descuidado las inversiones y el mantenimiento de la maquinaria. El ministro de Transporte tiene un historial que no lo hace digno de crédito. El tiempo dirá si ha habido o no negligencia en el sistema de revisión de la vía. Puente enfrenta este reto con un importante hándicap.