Guerra de Irán: mejor el IRPF que el IVA

Las medidas aprobadas este viernes por el Gobierno para hacer frente a la subida del precio de la energía por la guerra de Irán incluyen una bajada del IVA al 10 por ciento en los carburantes y en el impuesto especial de los hidrocarburos. También baja el IVA de la electricidad al 10 por ciento. Las medidas se parecen mucho a las que se tomaron cuando estalló la guerra de Ucrania. De momento no se baja el IVA de los alimentos y la subvención de 20 céntimos por litro de carburante no es general, se aplica a transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores.

En este momento en el que la Guerra de Irán amenaza con dañar los bolsillos de todos era necesaria una iniciativa del Gobierno. Pero este paquete de medidas no es el más conveniente. La bajada generalizada de 20 céntimos tras el comienzo de la Guerra de Ucrania acabó, en gran medida, en un mayor beneficio de los márgenes de las empresas de distribución.

Bajar el IVA supone bajar un impuesto indirecto que beneficia tanto a los ricos como a los pobres. De hecho, beneficia más a los primeros, porque normalmente los ricos consumen más combustible que los pobres, usan por ejemplo menos el transporte público. Hubiera sido una solución más justa, como ya se vio en la Guerra de Ucrania, modificar a la baja el IRPF a la gente con menos ingresos. Para empezar, lo que podría haber hecho el Gobierno es deflactar la tarifa del IRPF, o sea actualizarla a la inflación. Casi dos de cada diez españoles sufren pobreza energética. A ellos es a los que hay que ayudar principalmente