La Gran Consulta por Colombia

El próximo domingo los colombianos elegirán a los senadores y congresistas para el período 2026-2030. Además de eso, la ciudadanía elegirá a los candidatos en la primera vuelta de las elecciones presidenciales que se celebrarán el 31 de mayo próximo. Estos comicios indicarán un mapa electoral en el que los más de tres mil candidatos se agrupan en torno a tres líneas políticas: izquierda, centro y derecha. Las relaciones entre ellos, como también dentro de los bloques políticos, no son muy cordiales. La tensión y la confrontación ideológica y partidista ha ido creciendo progresivamente en Colombia, especialmente tras el asesinato del candidato Miguel Uribe.

Súmense a estas tensiones las supuestas irregularidades en el voto exterior que el precandidato a las presidenciales, David Luna, ha denunciado. Es innegable que las elecciones del domingo son unas elecciones clave, en las que los ciudadanos optarán por la continuidad o el cambio. La derecha y el centro tendrán que decidir si trabajan por un bloque claro, integrado y definido. La izquierda ya lo ha decidido y concurrirá a las elecciones del 8 de marzo unida en un solo partido. Para Gustavo Petro el enemigo es el resurgido Álvaro Uribe. Y éste, sin duda, busca en la elección como candidato a senador su reparación pública. Quiérase, o no, Petro y Uribe se batirán en duelo el próximo domingo en un país en el que el fantasma de la violencia sigue acechando.