Un Gobierno que vuelve a no estar a la altura

El inédito apagón de ayer nos hizo conscientes de la dependencia de la electricidad, de la telefonía y de todos los sistemas tecnológicos. A pesar del caos generalizado, la labor del personal de los servicios de emergencia, de las fuerzas de seguridad del Estado y, sobre todo, la responsabilidad de la sociedad civil, han hecho que no hubiera que lamentar daños personales importantes. Una vez más, ante una crisis severa, la sociedad civil ha sabido responder con sosiego, civismo y solidaridad. No se produjo un incremento de la delincuencia en las horas en las que fallaron los sistemas de seguridad que dependen de la electricidad. Síntoma de que España es un país más seguro de lo que algunos quieren hacer creer.

No estuvo a la altura el Gobierno, que no fue capaz de informar ni a tiempo, ni de un modo solvente, de lo que estaba sucediendo. En su primera comparecencia, que llegó tarde, Pedro Sánchez infundió sospechas muy alarmantes al asegurar que había hablado con los responsables de la OTAN. En ese momento el Gobierno debía ya saber que el apagón se debía a un fallo en el sistema que casa la demanda de electricidad con el sistema de generación. Hará falta tiempo para establecer las causas precisas de por qué se produjo un cero energético, de por qué el mecanismo que conecta la demanda y la generación de electricidad a través de las diferentes fuentes no tuvo la flexibilidad suficiente como para corregir un desequilibrio que fue fatal. Habrá tiempo para establecer si hubo negligencia, al menos en la vigilancia, del funcionamiento de la red eléctrica. Pero el Gobierno ayer, una vez más, no estuvo a la altura de una situación inédita.