El Gobierno otra vez contra los jueces

Se está convirtiendo en una penosa costumbre que cada vez que los tribunales cercan a lo más granado del sanchismo, el Gobierno ponga el ventilador y se dedique a arremeter contra los jueces. Le toca esta vez al juez Peinado, tras el procesamiento de Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez, por cuatro presuntos delitos.

La comparecencia de Bolaños y Puente, al alimón, desde la sala de prensa de Moncloa sería impensable en cualquier Ejecutivo que entienda lo que es la separación de poderes. Por su parte, el presidente del Gobierno se ha limitado, desde China, a decir entre líneas que el tiempo pondrá a cada uno en su sitio y a mandar otra de sus cartas a la ciudadanía, esta vez sobre la regulación de inmigrantes, que vuelven a ser instrumentalizados por Sánchez para desviar el foco. Para completar el coro, algunos de sus socios, como Gabriel Rufián, se dedican a agitar también la campaña contra el juez.

Begoña Gómez dispone de todas las garantías del Estado de Derecho y podrá argumentar su inocencia. Pero es indecente que el Gobierno ataque al juez instructor y poco menos que exija al Poder Judicial que interrumpa un proceso que en todo momento ha sido transparente y sometido a control.

El hecho es que la mujer de todo un primer ministro está acusada de tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios y apropiación indebida. Eso sí es una noticia que debería ser suficiente para que Sánchez asumiera responsabilidades políticas.