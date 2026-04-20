En el vuelo hacia Luanda, en Angola, tercera etapa del viaje apostólico a África, el Papa ha recordado que está en el continente africano para animar en la fe a tanta gente que le espera y no para debatir con ningún político, tampoco con Trump.

El Presidente norteamericano maneja muy bien los marcos narrativos que marcan la agenda de los grandes medios, pero si uno quiere empaparse del verdadero mensaje de León XIV hay que atender a sus palabras, sus discursos y a sus gestos. Este mismo domingo, durante la celebración de la Eucaristía ante más de cien mil personas en la capital angoleña, el Papa ha subrayado que necesitamos una Iglesia que sepa acompañar en el camino y que ayude a superar viejas divisiones para construir un futuro de esperanza, sobre todo para los numerosos jóvenes que han perdido.

Necesitamos misioneros que tengan el corazón el deseo de entregar su propia vida y de ofrecérsela unos a otros, capaces también de construir espacios de fraternidad y de paz, así como de realizar gestos de compasión y solidaridad hacia quienes lo más necesitan, que en lugares como Angola son muchos.

La memoria del dolor sigue presente tras una larga guerra civil con sus secuelas y una gran cantidad de recursos malgastados, mientras que mucha gente ha vivido sumida en la pobreza. En un contexto así, la visita del Papa puede ser decisiva, no por entrar al barro ideológico de cuestiones partidistas, sino porque el mensaje de esperanza del Evangelio es el que de verdad puede suturar las heridas abiertas.