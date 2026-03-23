La flotilla cubana

En la estela de la que ya pusiera rumbo a Gaza, ahora una nueva flotilla, convertida en símbolo de propaganda, ha llegado a Cuba para defender la dignidad de los cubanos. A bordo van los mismos que nunca han defendido a esos cubanos de la dictadura comunista que lleva arrasando la isla y saqueando al pueblo cubano durante más de seis décadas.

Con un nombre pomposo, “Nuestra América. Convoy a Cuba”, y organizada por la Internacional Progresista, se presenta como referente democrático con el objetivo de llevar ayuda humanitaria al país caribeño en medio del bloqueo económico, comercial y financiero por parte de Estados Unidos.

A Greta y a Pablo Iglesias se han sumado personajes como el británico Jeremy Corbyn, la colombiana Clara López, el streamer estadounidense Hasan Piker, y dirigentes políticos como David Adler o Gerardo Pisarello.

Es un nuevo intento de una extrema izquierda que fracasa una y otra vez, para recuperar el foco, aunque se revista bajo el paraguas de la ayuda humanitaria. Resulta casi cómico que Pablo Iglesias se grabe vídeos de autopromoción desde lugares bien seguros de la isla apareciendo como un paladín de los derechos humanos.

Se puede comparar la aventura propagandística de esta “flotilla” con la dramática travesía de miles de cubanos en frágiles balsas a lo largo de más de cincuenta años, huyendo de la represión y del fracaso político, económico y social de un régimen que se presentó como esperanza de los pueblos y que, sin embargo, ha destrozado las esperanzas de varias generaciones de cubanos, sin que estos activistas levantaran jamás la voz.