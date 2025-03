La Europa de la defensa que viene, con Londres de nuevo en el club

Los acontecimientos de las últimas semanas en torno a Ucrania han consolidado al Reino Unido en un papel de liderazgo con respecto a la defensa de Europa. Este jueves Londres ha convocado a los jefes militares de una treintena de países, la práctica totalidad miembros de la UE. Es un importante paso hacia la concreción, tras el amplio acuerdo político alcanzado ya por los gobiernos. No estará, por ejemplo, Hungría, reacia a avanzar en esta línea. Sí participará, por el contrario, Noruega, pieza también clave de la defensa europea, no solo por su localización estratégica, sino porque resulta indispensable su industria de la defensa. Se habla, por ahora, de “Coalición de Dispuestos”, a falta de un nombre mejor. Las voces que hablan de un nuevo tratado europeo de la defensa y la seguridad en Europa empiezan a ser más que un rumor. Hace unos meses, sin conocerse todavía el resultado de las elecciones norteamericanas, Alemania y Reino Unido firmaron el llamado Acuerdo de Trinity House, que amplía a Londres la cooperación en materia militar que Berlín mantiene ya con Francia y Polonia. La victoria de Trump sin duda ha acelerado estos planes, pero el camino estaba ya trazado. Mientras que, en otras materias, Keir Starmer se muestra más cauto en el acercamiento a la Unión, con objeto de no reabrir las heridas recientes del Brexit, en defensa cuenta con un amplio apoyo de la opinión pública. El importante matiz es que no se trata solo de más cooperación entre ejércitos, sino de un plan para alcanzar la autonomía estratégica de Europa y revitalizar su industria y tecnología. Y Londres vuelve a estar dentro del club.