España, entre los diez países con más presión fiscal sobre los salarios

Por primera vez desde que existen registros, España se ha situado entre los diez países que sufren una mayor presión fiscal sobre los salarios. Así lo recoge un informe de la OCDE que destaca que nunca el Estado había recaudado tanto a través el IRPF y las cotizaciones sociales.

Por poner un ejemplo: una pareja con dos hijos, en la que ambos tengan el salario medio, paga hoy el 40,33% de su salario en impuestos y cotizaciones. Este ensanchamiento de la cuña fiscal se debe, en parte, a la no deflactación del IRPF. Si los tramos fiscales no se adaptan a la inflación, en el momento en el que los salarios se actualizan pueden subir de tramo. Y cuando esto ocurre, las familias acaban pagando más impuestos y perdiendo nivel adquisitivo.

Este miércoles, el Congreso de los Diputados aprobó una moción en la que se exige al gobierno deflactar el IRPF. Aunque la iniciativa salió adelante con los votos del PP, Vox, Junts, Coalición Canaria y UPN, es más que previsible que el Ejecutivo siga manteniendo esta subida de impuestos disimulada. Esta presión a las familias y a las clases medias llega en un contexto de deterioro evidente de los servicios que son competencia del Estado.

El indicador relevante no es solo cuánto se recauda, sino qué retorno percibe el contribuyente. Y en lo que atañe a este segundo indicador, el Gobierno tiene aún mucho que justificar.