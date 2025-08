“Nos escondemos detrás de una mentira”

Hace escasas 24 horas tuvimos noticia de que 19 ex altos cargos militares y responsables de los servicios de inteligencia israelíes habían grabado en video sus exigencias al Gobierno de Netanyahu para que decretara el fin de la Guerra contra Gaza y facilitara la liberación de los rehenes israelíes secuestrados desde el pasado 7 de octubre de 2024. Donald Trump, a quienes un centenar de ex integrantes de cuerpos de seguridad también pidieron por carta que presionara a Netanyahu, no parece haberse dado por enterado. El presidente israelí, sí lo ha hecho. Su respuesta ha sido cruel, más si cabe. Estudia la posibilidad de ocupar toda Gaza, incluidas las zonas en las que se localicen rehenes israelíes.

En el video que se difundió el domingo pasado, los militares reconocen que ya se han alcanzado dos de los objetivos militares que animaron la intervención de Israel. Hamás ha perdido su fuerza militar y de gobierno. Los rehenes, sin embargo, siguen en poder de Hamás. Y no serán liberados si no es mediante un alto el fuego.

Netanyahu se propone arrasar Gaza. Y ante tal propósito, que a estas alturas está claro que es el que animó la intervención desde su inicio, no hay dilema moral alguno. Hablar de legítima defensa ha dejado de tener sentido cuando Netanyahu está decidido a destruir ciudades enteras y extensas regiones junto con sus habitantes. Se trata de la guerra total. Y esta, como enseña la Doctrina social de la Iglesia, es un crimen contra Dios y contra la humanidad que hay que condenar con firmeza y sin vacilaciones.