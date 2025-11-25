El Vaticano ha hecho pública hoy una Nota del Dicasterio para la Doctrina de la Fe con el título “Una sola carne. Elogio de la monogamia”. El texto subraya el valor del matrimonio como unión exclusiva y pertenencia recíproca entre un hombre y una mujer.

La expresión bíblica “Una sola carne” traduce, por una parte, la unidad matrimonial y nos da idea precisa de la belleza que hay en un amor exclusivo, cuando un hombre y una mujer deciden unirse en matrimonio para pertenecerse mutuamente. La monogamia se considera, por lo tanto, una característica fundante del matrimonio mismo y de ahí deriva su indisolubilidad, tal como la propone la Iglesia.

El documento destaca también que la pertenencia recíproca no es, en ningún caso, posesión, y que la persona no puede ser nunca tratada como objeto de uso, y, por tanto, como un medio para conseguir un fin. Son absolutamente inadmisibles esas formas de deseo malsano que desembocan en manifestaciones de violencia explícita o sutil, de opresión, de presión psicológica, de control y finalmente de asfixia, que atropellan la dignidad del otro.

El texto afronta también, con delicadeza, la necesaria atención pastoral que debe darse a situaciones complejas, y la imprescindible caridad conyugal que ha de ejercerse entre los propios cónyuges y de manera especial hacia los más pobres. Cuando buena parte del mundo rema en otra dirección, hablar de la verdadera naturaleza del matrimonio es un servicio profético. Porque el matrimonio no es arcaísmo, sino profecía, al revelar que el amor humano, vivido en su plenitud, anticipa de algún modo el misterio mismo de Dios.