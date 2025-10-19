DOMUND, la esperanza que “transforma comunidades enteras”

“Misioneros de esperanza entre los pueblos” es el lema con el que se celebra hoy el Domingo Mundial de las Misiones, el DOMUND. En España, tradicionalmente a la cabeza en número de misioneros y misioneras, esta es una jornada que se vive con especial intensidad en las parroquias, a menudo con testimonios personales que cimentan la cercanía a los territorios de misión, y con colectas y donativos que reflejan fielmente esa sensibilidad. Entre los territorios de misión con fuertes vínculos con España no puede sorprender que se encuentre la diócesis de Chiclayo, en Perú, donde el Papa León pasó cerca de 20 años como misionero y, después, como obispo, una Iglesia local en la que tuvo como predecesores precisamente a dos españoles.

Las Obras Misionales Pontificias en España han recogido testimonios que retratan al ahora Pontífice como un sacerdote y como un obispo preocupado siempre por estar presente en los últimos rincones de su territorio para no dejar de escuchar y atender personalmente a nadie. En su mensaje para esta jornada, el mismo León XIV define la misión como “la dulce y alegre tarea de llevar a Jesucristo, nuestra Esperanza, hasta los últimos rincones del mundo”. Esa es la razón de ser de la Iglesia, pero para que pueda anunciarse el Evangelio en muchos lugares del mundo se necesita el apoyo del resto. El Papa agradece a las parroquias y comunidades las ayudas que no faltarán un año más en forma de oración y apoyo económico. Y da cuenta de primera mano de que esa generosidad con la misión servirá para “transformar comunidades enteras”