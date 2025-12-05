José Luis Ábalos fue cesado en su día y la ciudadanía ha tardado en conocer los motivos. Adriana Lastra y Soraya Rodríguez abandonaron, aunque por razones diametralmente opuestas a las del exministro.

Hoy sabemos que la doble moral, el machismo y el acoso sexual han tenido que ver en muchos de estos casos, entre los que también destaca el de Santos Cerdán. El más reciente es el del secretario general del PSOE de Torremolinos. Una concejal le ha denunciado por violencia de género psicológica y coactiva, y el partido le ha suspendido de militancia.

Mientras tanto, otro denunciado, Francisco Salazar, sigue gozando de amparo y protección. Los protocolos internos del PSOE no han funcionado porque nadie ha facilitado su cumplimiento. El partido se ha aferrado a la doctrina de las manzanas podridas para distanciarse de Ábalos, Santos Cerdán y Koldo, se ha desvinculado de los daños perpetrados por estos, como lo ha hecho en el caso Salazar, y ha negado toda responsabilidad.

Pero, como siempre sucede, los casos acaban estallando y el silenciamiento hace aguas. La retórica feminista del PSOE se resquebraja mientras mujeres con poder y en puestos privilegiados, como Pilar Alegría o Mª Jesús Montero, se han convertido en peones al servicio de la ocultación presidencial. Habrá que ver si es verdad que el PSOE está dividido a causa de Salazar. Lo que sí es verdad es que la hipocresía de la doble moral se ha adueñado del PSOE y de todos aquellos que siguen siendo incapaces de exigirle las debidas responsabilidades.