El discurso del PSOE y el acoso a las mujeres

La corrupción que rodea al presidente del Gobierno no es el único problema que afecta a la credibilidad del Partido Socialista. La conducta de José Luis Ábalos y de Koldo no sólo es reprobable por los delitos que se les imputan, sino también por las evidencias que muestran una forma de tratar a las mujeres moralmente inasumible. Tras los casos de Ábalos y Cerdán, el que estaba llamado a ser el tercer hombre fuerte elegido por Sánchez en el PSOE tuvo que ser apartado después de que se desvelaran denuncias de acoso por parte de trabajadoras del propio partido. El mismo día en que se publicó la información supuestamente incriminatoria, Pilar Alegría avaló la conducta ejemplar de Paco Salazar.

Esta semana hemos sabido que las denuncias presentadas a través del mecanismo interno del partido fueron bloqueadas. Cuando este nuevo escándalo salió a la luz, el PSOE resolvió súbitamente el supuesto error informático que había impedido tramitar las quejas. De forma simultánea, Salazar entregó su carné de militante, lo que, en la práctica, volvía a paralizar cualquier investigación interna.

Estos casos que relacionan a varios dirigentes del PSOE con los abusos a mujeres son especialmente reveladores porque cuestionan una parte esencial del mensaje político del partido, e invalidan la tesis del desconocimiento del presidente. En el caso de Salazar, la gestión negligente de las denuncias y el hecho de que siguiera prestando servicios de forma externalizada demuestran que el partido continuó cooperando, cuando no encubriendo, a otro de los hombres fuertes del presidente.