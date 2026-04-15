Dignidad humana y el bien común

Dentro de su apuesta por el diálogo social, la Fundación Pablo VI ha organizado una serie de conversaciones del presidente de la Conferencia Episcopal Española, monseñor Luis Argüello, con destacados representantes políticos de diverso signo. En el mantenido ayer con la diputada del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, monseñor Argüello abordó cuestiones como “la crisis espiritual de la democracia” que parte de la renuncia a la verdad, con lo que se impone un relativismo que se manifiesta en la ruptura de la relación entre derecho y justicia.

Esta renuncia convierte al derecho en mero procedimiento, que al final acaba despreciándose, como ocurre ahora con la Constitución española. No se puede construir la democracia solo desde el elogio de los derechos como expresiones de deseos. También insistió en la necesidad de políticos ejemplares, con una autoridad basada en una adecuada relación entre dignidad de la persona y bien común.

En este sentido, el presidente de la Conferencia Episcopal recordó que el empeño de la Iglesia en sacar adelante una Iniciativa Legislativa Popular de regularización de inmigrantes iba acompañado de la propuesta de un pacto de Estado, que debiera haber sido debatido en el Congreso. La Iglesia reconoce que el Estado tiene derecho a regular los flujos migratorios, dado que hay que conjugar la dignidad de los que vienen con el bien común del conjunto de la sociedad. Propone la acogida de los que ya están con promoción, integración y cuidado, insistiendo en la necesidad de combatir las causas de su salida en el contexto de la política comunitaria europea, y también lucha contra las mafias que los explotan.