Del zapaterismo al sanchismo

El expresidente Rodríguez Zapatero ha afirmado esta mañana en Herrera en COPE, que el balance de Pedro Sánchez es espectacular, que gobierna con gran honestidad, que no ha tenido el más mínimo incidente con sus ministerios y que su buena imagen en el ámbito internacional favorece a España. Además de este panegírico que difícilmente aguanta un análisis, Zapatero ha afirmado que los pactos con Bildu no suponen ningún problema porque creen que España va mejor haciendo que los que la cuestionan, participen. En realidad, estas declaraciones no pueden asombrar. El gobierno de Zapatero, salido de las dramáticas elecciones de 2004, solo tres días después de los atentados del 11M, fue la antesala de lo que ahora llamamos sanchismo. Muchas de las leyes de ingeniería social de las que también ha presumido Zapatero, se han visto años después ampliadas, por ejemplo, en el caso paradigmático del aborto, siguiendo una pendiente resbaladiza que ha propiciado un profundo daño del que ni siquiera tiene conciencia.