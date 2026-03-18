Decisiones en VOX

Al margen de las discusiones sobre si los resultados que VOX obtuvo el pasado domingo en Castilla y León cumplieron sus expectativas y de si suponen haber alcanzado un cierto techo electoral, es indiscutible que la tercera fuerza política en España entra en un nuevo tiempo en el que deberá tomar decisiones relevantes, tanto internas, referidas a la estructura y organización de un partido marcado por las tensiones con los líderes regionales, como externas, cara a los pactos con el PP en diversas comunidades autónomas.

Esas decisiones deberán orientarse a consolidar la confianza que le han otorgado sus votantes y a ofrecer una imagen de partido con capacidad de gestionar y de contribuir a una alternativa real al sanchismo, como seguramente demanda la mayor parte de su electorado.

VOX está interpretando determinadas corrientes ciudadanas de fondo que ya se han consolidado en otros países de Europa. Su insistencia en una serie de políticas que hasta ahora habían sido preteridas forma parte de su identidad pública. Pero quizás llega la hora de acabar con la imagen de provisionalidad, amateurismo e hiperliderazgo, y de ampliar el proyecto político más allá de las temáticas que entran en la denominada “guerra cultural”.

El manifiesto firmado por quince ex altos cargos de VOX, señalando precisamente estos problemas y reclamando un congreso, debería mover a sus líderes a una reflexión profunda.