Cristo es nuestra razón de ser

El Papa Francisco ha hablado a los jóvenes y a los obispos en sus dos primeras intervenciones en Panamá. «Robénselos a la calle» les ha dicho apasionadamente a los obispos al recordar los riesgos terribles que padecen muchos jóvenes de la región y subrayar la llamada de Cristo a salir de sí para rescatarlos de las garras de la cultura de la muerte, ya sea en la droga, en la violencia o en la falta absoluta de oportunidades. A los jóvenes les ha recordado el valor de la diferencia y el sentido de la unidad integradora que es Cristo. A toda la Iglesia Francisco le ha recordado que no hay programas alternativos, solo Cristo es el programa. Francisco ha iniciado la JMJ dejándolo claro: Cristo es la razón de ser de la Iglesia.

En un mundo marcado por las lacras de la droga, las migraciones forzosas o los feminicidios, por citar solo algunos de los males que aquejan a jóvenes y no tan jóvenes, Cristo es la respuesta que da sentido, acoge, integra y sana. Cristo es compasivo y la Iglesia tiene que ser también el lugar de esa compasión que cura y rescata. A veces, ha advertido el Papa, esto es olvidado incluso por algunos dentro de la propia Iglesia, y entonces falta esa compasión, mientras imperan el estigma y la crítica, o la mera denuncia de lo que no funciona. Pero el cristianismo no es una ideología ni un sistema de valores, es la persona de Cristo que nos ama y nos rescata.