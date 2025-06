Cristianos en Siria

El atentado contra la iglesia de San Elías en Damasco, en el que han muerto muchos cristianos, retrata la debilidad del presidente Al-Sharaa. A pesar de los elogios que ha recibido de sus aliados saudíes y turcos, la inestabilidad del nuevo Estado que se quiere construir es evidente. El ejército no tiene capacidad para cumplir sus funciones y a las minorías no se les garantiza una mínima seguridad. Por más que el nuevo régimen se quiere mostrar dinámico y abierto a relaciones internacionales de todo tipo, dedica no pocas energías al desarrollo de una agenda islamista que pasa por prohibir el alcohol e imponer ciertas reglas en el modo de vestir de las mujeres.

Las iglesias cristianas y sus líderes se han implicado en la transición hacia una nueva Siria que deje atrás el periodo tiránico de Asad. La paradoja es que ese régimen garantizaba una mínima seguridad a los cristianos que ahora parece perdida. Aun así, referentes cristianos del país han asegurado que al atentado no debe provocar que los bautizados se reiteren de su implicación en el esfuerzo de construir una nueva Siria. Está claro que el yihadismo ha querido alimentar una dialéctica de confrontación entre las diferentes religiones presentes en el país.

La minoría cristiana sigue teniendo una importante responsabilidad en la construcción de una Siria más abierta y libre. Los cristianos sirios numéricamente tienen poco peso. Pero su presencia y su misión para apoyar un proyecto en el que todos puedan reconocerse es esencial.