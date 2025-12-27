Los cristianos de Nigeria en el foco

El ataque de las tropas estadounidenses, en coordinación con el Gobierno de Nigeria, a fuerzas yihadistas, ha tenido lugar al noroeste del país, en el Estado de Sokoto. Nigeria es el país más poblado de África. En el norte la mayoría es musulmana. Desde hace ya casi dos décadas en el norte musulmán se ha producido una instrumentalización política del islam que ha generado un preocupante desarrollo de un islamismo radical. Muchos estados de esta región han impulsado, por ejemplo, leyes de blasfemia que son utilizadas para discriminar y perseguir a los cristianos. A esa persecución institucional se añade la de varias organizaciones terroristas. Todo comenzó con el grupo Boko Haram, un grupo que inicialmente nació para atacar la educación occidental y que pronto entró en la red internacional del ISIS.

Los cristianos sufren los ataques y secuestros de estos grupos yihadistas y son víctimas de conflictos étnicos como los que protagonizan los pastores fulani. Esto ha provocado que Nigeria se haya convertido en uno de los países más peligrosos de todo el mundo para los cristianos. Las cifras, aunque imprecisas, permiten hacernos una idea de la situación: en los últimos diez años han sido secuestrados más de 220 sacerdotes. Algunas fuentes aseguran que más de 7.000 cristianos han sido asesinados en lo que va de año.

Desde que la administración Trump empezó a hablar de un genocidio en Nigeria, el mundo ha descubierto una realidad que para muchos no existía. Otra cosa es que ataques como el de las últimas horas sirvan para combatir el terrorismo yihadista y para mejorar la vida de los cristianos de Nigeria.