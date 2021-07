Creer o no creer a Sánchez, esa no es la cuestión

Más allá del escepticismo suscitado en el Congreso por la rotunda afirmación de Pedro Sánchez de que jamás habrá referéndum de autodeterminación en Cataluña, lo que se plantea es el qué y el cómo de la negociación que se emprenderá en la mesa de diálogo a la vuelta del verano. Creer o no creer a Sánchez no es la cuestión. El presidente tan solo ha teatralizado una obviedad, sin duda urgido por el calado negativo de los sondeos de opinión: que no puede haber referéndum por la sencilla razón de que lo prohíbe la Constitución y, por ahora, no se ha planteado su reforma ante la falta de apoyos suficientes.

Otra cosa es el plan que tenga Sánchez para avanzar en el sinuoso proceso negociador con la Generalitat, así como con los dirigentes de Esquerra Republicana, con los que mantiene un discreto diálogo paralelo a la mesa que se reunirá en septiembre. Ahí está como clave la sarcástica réplica del portavoz de ERC a Sánchez al poner en duda la celebración del referéndum: "Denos tiempo..." Este es el quid de la cuestión: el tiempo. Lo que Rufián vino a decir en el Congreso es que su partido no tiene prisa para reanudar el proceso de independencia. Si bien es verdad que Sánchez depende de Esquerra Republicana, también lo es que los separatistas tienen en Sánchez la garantía de que con él en La Moncloa tendrán abiertas muchas posibilidades. Ya ha pasado con los indultos.