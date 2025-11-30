Las coordenadas del primer viaje del Papa León

León XIV llega hoy al Líbano, país que Francisco no pudo visitar por problemas de salud. El Papa da cumplimiento a un deseo de su predecesor, pero sobre todo acude a acompañar y a sostener a un pueblo que ha afrontado duras pruebas en los últimos años y para el que esta visita supone un motivo de esperanza difícil de comprender desde otras latitudes.

El Líbano necesita apoyo. Pero también Oriente Medio y el mundo necesitan un Líbano que siga demostrando que las distintas comunidades religiosas y étnicas pueden convivir y trabajar juntas por el bien común.

La celebración de los 1.700 años del Credo de Nicea, con cristianos de todas las confesiones, quedará como hito en los esfuerzos por “superar”, en palabras del Papa, “el escándalo de las divisiones” que restan credibilidad al testimonio evangélico de los cristianos. Para los creyentes, alimentar esa unidad es un mandato expreso de Jesucristo en la Última Cena.

León XIV ha dicho que, dado que en el Credo de Nicea los cristianos llamamos a Dios “Padre”, debemos igualmente reconocer “como hermanos y hermanas a los demás hombres y mujeres…, independientemente de la etnia, la nacionalidad, la religión o la opinión”.

Unidad entre los cristianos y fraternidad humana son dos caras de la misma moneda, según deja, como gran mensaje, el primer viaje internacional del Papa León, que en la estela del Vaticano II ha abierto nuevos horizontes tanto para el ecumenismo como para el diálogo de la fe cristiana con el mundo contemporáneo