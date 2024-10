Otro caos ferroviario

El accidente en el túnel que une las estaciones de Atocha y de Chamartín en Madrid ha vuelto a provocar un caos ferroviario. Muchos pasajeros se quejan de falta de información y de no ser atendidos de forma adecuada. Este nuevo incidente convierte otra vez en noticia el tráfico ferroviario, que desde hace meses está sufriendo una mala gestión. La entrada en el mercado de nuevas compañías privadas que compiten con Renfe en la Alta Velocidad ha saturado las estaciones. Se ha puesto de manifiesto la incapacidad de Adif para ofrecer servicio de modo adecuado tras la aparición de nuevos operadores, y la Alta Velocidad ha dejado de garantizar su compromiso con la puntualidad, que era una de sus grandes ventajas.

En la red de cercanías de varias ciudades, los trenes, a menudo, no llegan tampoco a tiempo y han dejado de prestar un servicio fiable para los trabajadores que los necesitan. Desde hace mucho la inversión en la red de cercanías no es la adecuada, las locomotoras y los convoyes no se renuevan como sería necesario, el suministro de piezas está mal gestionado. Los sindicatos han denunciado esta situación sin que se les haya hecho caso, y estamos hablando de un servicio público esencial.

El ministro de Transportes, muy ocupado en las polémicas políticas, ha asegurado que estamos en uno de los mejores momentos para el transporte ferroviario. Si no se reconoce el problema, no se puede solucionar. Es necesario revisar la gestión de las estaciones, sobre todo de las más grandes, renovar los equipos y evaluar las inversiones que se realizan para corregir lo que sea necesario.