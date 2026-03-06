Campaña contra la clase de religión

Un grupo de asociaciones y sindicatos de filiación laicista han lanzado una campaña titulada “Por una escuela pública y laica. Religión fuera de la escuela”. Con un lema que nos retrotrae a los años de la Segunda República, estas asociaciones, en las que se encuentran algunos socios del Gobierno de Pedro Sánchez, como Izquierda Unida o Podemos, hacen un llamamiento para derogar los Acuerdos Iglesia-Estado, eliminar los conciertos educativos, y lograr, según ellos, “la plena implantación del principio de laicidad en el sistema educativo”.

La campaña, que no tiene posibilidad de producir efectos prácticos, parte de una falsedad con los que se pretende confundir a la opinión pública. El sistema educativo español, fruto del marco constitucional, ampara el derecho de los padres a elegir el modelo educativo para sus hijos. Desde las primeras leyes de enseñanza de la democracia no existe ningún tipo de imposición de la asignatura de religión en la escuela, ni la iniciativa educativa católica tiene el más mínimo privilegio respecto a otras procedentes de la sociedad civil. El hecho de que cada año se produzca una especie de plebiscito y los padres elijan la asignatura de religión para sus hijos en proporciones significativas, refleja el ejercicio de libertad de las familias en el marco constitucional. Los únicos que confunden la enseñanza de la religión con la catequesis son quienes promueven esta campaña. La enseñanza académica de la religión es un factor decisivo para el progreso intelectual y cultural de las nuevas generaciones, como se reconoce en los sistemas educativos de Europa y de los países más avanzados del mundo.