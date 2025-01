Un largo camino por delante en Gaza

El anuncio de un alto el fuego en Gaza no ha detenido el goteo de víctimas, que siguen aumentando la magnitud del drama y el descrédito del sistema multilateral. No les faltan motivos a quienes temen que a última hora todo pueda aún saltar por los aires. Tanto pesimismo tal vez resulte excesivo, pero refleja la evidencia de que queda un largo y delicado camino de reconstrucción, que no se limita a la devastación material. Uno de los signos más esperanzadores del acuerdo es que, tras el intercambio de rehenes y prisioneros, se contempla la devolución de cadáveres. Los muertos se entierran donde sus descendientes proyectan un futuro, lo que, para judíos y palestinos, supone reconocer que necesitan entenderse. El plan presentado por Joe Biden en mayo, que en esencia es el acuerdo ahora alcanzado, planteaba un escenario de reconocimiento del Estado palestino y de normalización de las relaciones de Israel con otros países de la región, en especial con Arabia Saudí. Es de esperar que el tándem Trump-Netanyahu vuelque sus esfuerzos en esta segunda línea, aprovechando la debilidad de Irán. Sin embargo, una Palestina próspera y estable es igual de importante o más para los intereses a largo plazo de Israel, del mismo modo que los palestinos no podrán cerrar sus divisiones internas mientras el odio hacia su poderoso vecino lo envenene todo. Europa está llamada a asumir en estos años un rol protagonista en la reconstrucción palestina. Es un trabajo arduo e ingrato, pero esencial para la paz en Oriente Medio. Y también para reavivar la confianza en el mundo en el multilateralismo y el derecho internacional.